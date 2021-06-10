تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة جنوب أفريقيا وديا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي تشكيل الفريق الذي يواجه منتخب جنوب أفريقيا وديا، اليوم، ضمن برنامج الإعداد لاولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو المقبل.

ضم التشكيل...

محمد صبحي لحراسة المرمي، محمد عبدالسلام، أسامة جلال، محمد عبدالمنعم، كريم العراقي، أحمد فتوح، أكرم توفيق، إبراهيم عادل، رمضان صبحي، أحمد ياسر ريان، ومصطفي محمد.

ووافق منتخب مصر الأوليمبي ونظيره منتخب جنوب أفريقيا على تحديد عدد تغييرات اللاعبين فى المباراة الودية الأولى المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس.

ووفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالاتفاق بين مسؤلي منتخبي مصر وجنوب إفريقيا، ستكون التغييرات لـ 6 لاعبين، وحارس مرمى فقط.

كانت اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة حددت موعد إقامة مباراة المنتخب الأولمبي وجنوب افريقيا الودية الثانية.

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب للمشاركة في نهائيات اولمبياد طوكيو المقرر إقامته صيف العام الجاري.

وتقرر إقامة المباراه الثانية بين مصر وجنوب أفريقيا في السابعة مساء الأحد القادم باستاد السويس على أن ينقل منتخب البافانا بافانا إقامته للسويس بعد لقاء اليوم الخميس.

واختتم المنتخب الأولمبي، تدريباته، أمس الأربعاء، على ملاعب وادي دجلة بالسخنة؛ استعدادا للقاء جنوب إفريقيا، في الثامنة مساء، على استاد السويس، ضمن برنامج الإعداد لـ أولمبياد طوكيو التي تنطلق في يوليو المقبل.

وجاء المران خفيفا، واستغرق ساعة فقط، واطمئن خلاله الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، على جاهزية جميع اللاعبين، قبل اختيار التشكيل الذي سيلعب المباراة.