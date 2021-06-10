بريطانيا تبرم صفقة 2021 مع الاتحاد الأوروبي بشأن صيد الأسماك

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أن المملكة المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن المخزونات السمكية لعام 2021.

وقالت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية في بيان إن أسطول المملكة المتحدة سيوفر حصصًا إضافية بـ 26 ألف طن لهذه المخزونات، مقارنة بالحصص المخصصة في عام 2020، وتقدر هذه الزيادة بنحو 27 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، تجري بريطانيا محادثات مع بروكسل بشأن حقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.