مصطفى بكري: نكسة 5 يونيو 1967 بداية لمرحلة جديدة من النضال الوطني..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري أن نكسة الخامس من يونيو 1967 هي بداية لمرحلة جديدة من النضال الوطني مؤكدا أنها خلفت أثار خطيرة سياسيا وعسكريا.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر رفض الإستسلام وبدا بأعادة بناء القوات المسلحة.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن جمال عبد الناصر قد أبلغ قيادات القوات المسلحة بموعد هجوم إسرائيل على مصر.

وأشار بكري إلى أن اللواء محمد نجيب قد طلب بخط يده التطوع للدفاع عن مصر إثناء نكسة 5 يونيو عام 1967.