محمد شردي: المصريون نصنع التاريخ في العاصمة الإدارية الجديدة

علق الإعلامي محمد مصطفى شردي على ردود فعل المصريين عقب إذاعة حلقة العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا “لدينا عاصمة مختلفة تواكب عواصم العالم أجمع"، موضحا ”نحن لن نقف أمام هذا فقط بل لدينا خطة لتطوير عواصم محافظات مصر أيصا".



وأضاف: لدينا في العاصمة الإدارية مسجد مصر الكبيرالذي يعد أكبر مسجد تم بناءه عالميا.. مضيفا: نحن نقدم للعالم الإسلامي أكبر مجمع يمكن أن تخيله.



وتابع “شردي" خلال تقديمه برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”: مسجد مصر سيكون منبرا عالميا للإسلام من داخل أرض مصر، موضحا: لكم أن تتيخلوا أننا قمنا ببناء مجمع سكني يحتوي على 18 برجا، وبرج أيقوني خلال عامين و4 أشهر فقط.



وأكمل: هذا دليل على القدرة والقوة المصرية، مضيفا: نحن نصنع التاريخ.. لدينا ثقافة وتاريخ وتجربة مصرية العالم أجمع يتطلع لرؤيتها.