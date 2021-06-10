مصطفى محمد يتقدم بالهدف الأول لمنتخب مصر الأولمبي أمام جنوب إفريقيا

تقدم منتخب مصر الأولمبي بالهدف الأول أمام نظيره جنوب أفريقيا فى المباراة الودية المقامة حالياُ على أرضية استاد القاهرة الدولي فى لقاء ودي استعدادا لأولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها الشهر المقبل .

وبدأ المنتخب الجنوب إفريقي المباراة بشكل قوي واستطاع أن يهدد مرمى المنتخب المصري بعد 4 دقائق فقط من ركلة ثابتة تم تنفيذها بجملة متقنة لكن مهاجم الضيف سدد الكرة بجوار القائم.

وتقدم مصطفى محمد لمنتخب مصر في الدقيقة الـ18 من عمر المباراة بعد عرضية من أحمد فتوح استقبلها مهاجم الفراعنة برأسية سكنت الشباك.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في الأولمبياد ضمن المجموعة التي تضم إلى جواره منتخبات إسبانيا، الأرجنتين بالإضافة إلى استراليا.