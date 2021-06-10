موعد تعافي القطاع الطبي في قطاع غزة

قال رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن قطاع غزة وبعد الحرب التي شنت عليه مؤخرا كان يحتاج بشكل عاجل إلى العديد من الإمدادات الطبية، مضيفا: كان هناك عدد كبير من المصابين والجرحى الفلسطينين جراء القصف.



وأوضح "رامي الناظر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"،أن قرار الدولة المصرية بإرسال المساعدات إلى قطاع غزة أثناء وبعد الضرب كان له دور كبير في تخفيف العبء على القطاع الطبي في غزة، بالإضافة إلى فتح معبر رفح للمصابين.



وأكد المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري: على أن مصر مستمرة في إرسال المساعدات إلى القطاع، بالإضافة إلى استمرار جسر التعاون بين مصر وغزة، مشددا على أن الجمعية تدرس إرسال فرق متخصصة لمساندة الجانب الفلسطيني فيما يخص الدعم النفسي الاجتماعي.



واشار إلى أن القطاع الطبي يحتاج إلى الكثير من الأدوات والمستلزمات، بالإضافة إلى مستلزمات الحماية من كورونا، منوها إلى أنه في غضون أسبوعين سيكون القطاع الطبي في غزة على غرار استعادة توازنه.

