مصطفى بكري : جمال عبد الناصر كان صريحا وواضحا في الحديث عن مشكلات الوطن..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري أن اللواء محمد نجيب طلب بخط يده التطوع للدفاع عن مصر إثناء نكسة 5 يونيو 1967.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان صريحا وواضحا في الحديث عن مشكلات الوطن مشيرا إلى ان عبد الناصر اعتبر أن النظام سقط بالكامل يوم 9 يونيو.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن عبد الناصر قال أن الجماهير لم تخرج في 9 و 10 يونيو ثقة في النظام المصري وأكد أن الإتحاد الإشتراكي به صراعات ولا بد من وجود نظام سليم.

وأشار بكري إلى أن أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قال أن الدولة يجب ألا ترتبط بأشخاص وأن الجميع يجب أن يعبر عن رأيه بحرية واصفا المعارضة داخل البرلمان خلال تلك الفترة بالضعيفة .