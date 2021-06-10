عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يتعادل مع البنك الأهلي 1-1 وديا استعدادا لعودة الدوري

الاسماعيلي
الاسماعيلي

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مع البنك الأهلي وديا بهدف لكل فريق استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز.

وتقدم عماد حمدي للإسماعيلي، قبل أن يتعادل بهاء مجدي للبنك الأهلي.

وشهد الشوط الثاني مشاركة كل من أحمد مدبولي، ومحمود عبد العاطي "دونجا"، ومحمد حسن، ونادر رمضان، ومحمد الشامي، ومحمد عادل.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة غزل المحلة يوم الخميس 17 يونيو في الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

بينما يستعد البنك الأهلي لمواجهة إنبي يوم الأربعاء 16 يونيو في نفس الجولة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة بعد خوضه لـ 24 مباراة.

بينما يحتل البنك الأهلي المركز الـ 16 برصيد 19 نقطة بعد خوضه لـ 23 مباراة.

الدوري المصري الاسماعيلي محمد حسن غزل المحلة النادي الاسماعيلي الدوري المصري الممتاز

ترشيحاتنا

مصطفى بكري : مصر لن تفرط أو تتراجع بقضية سد النهضة.. فيديو

أمريكا ترفع العقوبات عن 10 مسئولين إيرانيين سابقين

أبو الغيط: 30 يونيو دافعت عن الدولة الوطنية المصرية واستعادتها مرة أخرى

أبو الغيط: تحطيم مشروع التيار الديني للهيمنة على الحكم بدأ في 30 يونيو

الكربون الأسود..كارثة جديدة تهدد كوكب الأرض

مصطفى محمد يتقدم بالهدف الأول لمنتخب مصر الأولمبي أمام جنوب إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلى يخطف صفقة قوية من بيراميدز

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

نجل شوبير.. حارس الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك بعد إهانة النادي

مفاجأة في واقعة رفض طفلة في مدرسة بالقاهرة بسبب شعرها .. اعرف القصة

نداء عاجل من إمارة تبوك لهذه الفئة من السعوديين

دار الإفتاء: السبت أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1442هجرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

وزير التموين يحسم أسعار السلع وموعد إضافة المواليد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. قرار حكومي جديد.. فرض الضريبة المضافة على الديليفري

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

فيديوجراف| مفاجأة في منزل المتهم بصفع ماكرون على وجهه

المزيد

ساحة رأي

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ