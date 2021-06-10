الإسماعيلي يتعادل مع البنك الأهلي 1-1 وديا استعدادا لعودة الدوري

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مع البنك الأهلي وديا بهدف لكل فريق استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز.

وتقدم عماد حمدي للإسماعيلي، قبل أن يتعادل بهاء مجدي للبنك الأهلي.

وشهد الشوط الثاني مشاركة كل من أحمد مدبولي، ومحمود عبد العاطي "دونجا"، ومحمد حسن، ونادر رمضان، ومحمد الشامي، ومحمد عادل.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة غزل المحلة يوم الخميس 17 يونيو في الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

بينما يستعد البنك الأهلي لمواجهة إنبي يوم الأربعاء 16 يونيو في نفس الجولة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة بعد خوضه لـ 24 مباراة.

بينما يحتل البنك الأهلي المركز الـ 16 برصيد 19 نقطة بعد خوضه لـ 23 مباراة.