برلماني: مشروع مجمع إنتاج السولار يساهم في تغطية فجوة الاستهلاك بنسبة 30 %

أشاد النائب بهجت الصن ،عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان بإعلان الحكومة تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار بتكلفة 2.9 مليار دولار بمعرفة شركة أسيوط.

وأشار الصن فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان مشروع مجمع انتاج السولار سيساهم فى تغطية فجوة الاستهلاك بحوالى 30 % ، مؤكدا أننا نستهلك 600 ألف طن شهريا من السولار.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض موقف تنفيذ مختلف المشروعات في قطاع البترول.

وعرض وزير البترول موقف تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار بمعرفة شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول “أنوبك” في محافظة أسيوط، بتكلفة استثمارية نحو 2.9 مليار دولار، ومن المتوقع بدء التشغيل في الربع الثالث من عام 2023

ويستهدف المشروع إنشاء مجمع للتكسير الهيدروجيني للمازوت المنتج من معمل أسيوط كمادة تغذية، لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية لسد احتياجات السوق المحلي بالصعيد بالكامل وتوفير استيرادها من الخارج، وتصل الطاقة الانتاجية السنوية للمشروع 1.6 مليون طن ســــــولار، و٤٠٠ الف طن نافتا، و١٠٠ الف طن بوتاجـــاز، و٦٥ الف طن كبريت، و٣٣٠ الف طن فحـــم.

واستعرض المهندس طارق الملا موقف تنفيذ مشروع وحدة إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول في محافظة السويس، والذي يستهدف إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت بطاقة انتاجية تصل الى 1200 طن أسفلت في اليوم لسد احتياجات السوق المحلي، بتكلفة استثمارية 64 مليون دولار، ومن المتوقع بدء التشغيل في ديسمبر 2021، وتصل الإنتاجية السنوية للمشروع إلى 420 ألف طن أسفلت، و150 الف طن سولار خفيف، و192 ألف طن سولار ثقيل، موضحاً أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بنسبة 92٪، وجار إتمام الأعمال الميكانيكية وتجهيزات تجارب بدء التشغيل، ومن المخطط بدء التشغيل التجريبي في سبتمبر 2021.

وتطرق الوزير إلى مشروع إنشاء خط العامرية / العلمين بطول 120 كم و قطر 32" من خلال الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، ويهدف المشروع إلى تدعيم الشبكة القومية من خلال نقل كميات الغاز الطبيعي لتغذية مدينة العلمين الجديدة وكذلك تغذية مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور، بتكلفة استثمارية 540 مليون جنيه.

ومن المتوقع بدء التشغيل في الربع الثالث من العام 2021، وأوضح أن النسبة الفعلية لتقدم الأعمال حوالي 68 %، تضمنت تغليف وتنفيذ لخط قطر 24" بطول 10 كم من برج العرب لتغذية محطة كهرباء ميداليك / ميدور، وتغليف وتنفيذ لخط قطر 32" بطول 120 كم من العامرية لتغذية مدينة العلمين الجديدة، والاعمال تشمل تنفيذ عدد 38 تعدية حفر أفقي و عدد 50 تعدية حفر مكشوف و اعمال حفر صخري بكمية 40 كم.

وتناول طارق الملا، خلال الاجتماع موقف تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF)) في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، على مساحة 114 فداناً، بمعرفة الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب، ويستهدف انتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة الصديقة للبيئة ((MDF-E0، بطاقة انتاجية 205 آلاف متر مكعب سنوياً من MDF، بتكلفة استثمارية نحو 220 مليون يورو، ومن المتوقع بدء التشغيل في إبريل 2022.