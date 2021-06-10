أمريكا ترفع العقوبات عن 10 مسئولين إيرانيين سابقين

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن رفع العقوبات المفروضة على عشرة مسئولين إيرانيين سابقين وشركات طاقة، وهو إجراء يأتي وسط تعثر المفاوضات النووية.

وقال مسئولون أمريكيون، إن الإجراء يشير إلى التزام واشنطن بتخفيف حملة ضغط أوسع إذا غيرت طهران سلوكها.

وألغت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس العقوبات المفروضة على كبار المسئولين السابقين في شركة النفط الوطنية الإيرانية والعديد من الشركات المشاركة في شحن وتجارة المنتجات البتروكيماوية.

ومع ذلك، فرضت الولايات المتحدة أيضًا عقوبات جديدة على مجموعة من الرجال والشركات التي قال مسئولون أمريكيون إنها تساعد في تمويل الوحدة العسكرية الإيرانية المدرجة على القائمة السوداء، الحرس الثوري، والمتمردين الحوثيين في اليمن.

وفي غضون ذلك، كافح المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون لسد الفجوات الرئيسية في المحادثات النووية والأمنية في فيينا.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين في بيان: "تُظهر هذه الإجراءات التزامنا برفع العقوبات في حالة حدوث تغيير في الوضع أو السلوك من قبل الأشخاص الخاضعين للعقوبات".

ويستعد المسئولون الأمريكيون لاستئناف الجولة السادسة من المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران ومجموعة من القوى الكبرى. ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات مرة أخرى في نهاية هذا الأسبوع في فيينا، وفقا لأشخاص شاركوا في المحادثات.

وقال مسئولون أمريكيون وأوروبيون إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين واشنطن وطهران بشأن من الذي يجب أن يفعل ما يجب عليه استعادة الاتفاق النووي. يبدو الآن أن المفاوضات ستنتقل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو ، والتي اعتبرها بعض المسؤولين الغربيين موعدًا مستهدفًا لاستكمال المحادثات.

وقال الأشخاص المشاركون في المحادثات إن إدارة بايدن كانت تبحث في النطاق الذي يتعين عليها ضخ المزيد من الزخم في المحادثات.

وأضاف مسئولون أمريكيون أنهم سيكونون مستعدين لرفع معظم عقوبات الطاقة عن قطاعات النفط والبتروكيماويات والشحن الإيرانية في إطار اتفاق لاستعادة اتفاق 2015. حتى الآن، أصرت الولايات المتحدة على أنها ستحتفظ بقائمة الإرهاب التي تنطبق على الحرس الثوري الإيراني.

وأعادت إدارة ترامب فرض عقوبات شاملة على طهران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في عام 2018.

وطالبت إيران باستمرار بتخفيف العقوبات الأمريكية مقدمًا قبل أن توافق على البدء في تقييد أنشطتها النووية بما يتماشى مع اتفاق 2015.