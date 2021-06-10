أبو الغيط: 30 يونيو دافعت عن الدولة الوطنية المصرية واستعادتها مرة أخرى

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ثورة 30 يونيو دافعت عن الدولة الوطنية المصرية واستعادتها مرة أخرى وعملت على إعادة بنائها.

وأضاف أحمد أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "60 دقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الدولة المصرية الوطنية نموذج للدولة الوطنية في الشرق الأوسط".

وتابع أحمد أبو الغيط: "قد يكون هناك دول تبدو على السطح أنها وطنية ولكن هذه الدول على الأرض والواقع نجد بها الكثير من الجماعات والتشكيلات المسلحة".

وأكمل أحمد أبو الغيط: "ما يحمي النسيج الوطني وهو وجود قوات مسلحة لقيادة واحدة قادرة على ردع الجميع، وهذا الأمر تحقق في مصر".

