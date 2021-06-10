الخشت: 10 مليارات و500 مليون جنيه تمويل ذاتي لمشروعات الجامعة..فيديو

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة خلال الـ 4 سنوات الماضية أولت اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها.

وأضاف الخشت خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن جامعة القاهرة حققت خصائص ومواصفات جامعات الجيل الثالث بصورة كاملة.

وتابع رئيس جامعة القاهرة أن هناك شراكات للجامعة في المشروعات الكبرى للنهوض بالدولة الوطنية وفق إستراتيجية الأمن القومي الشامل.

وأشار الخشت إلى أن هناك 10 مليارات و500 مليون جنيه تمويل ذاتي للمشروعات الكبرى بجامعة القاهرة.