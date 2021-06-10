خبير الري: 3 آلاف جنيه تكلفة متر الحدائق الذكية

أكد هانى وديع خبير الري، ان تكلفة المتر الواحد من الحدائق الذكية تصل لـ 3 آلاف جنيه فقط ، حيث يتمكن صاحبها من التحكم بها عبر جهاز الموبايل الى جانب قدرته على توفير الطاقة والمياه بنسبة 50 % واستهلاك اقل للأسمدة .



وقال المهندس هانى وديع للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن الحدائق الذكية يمكن التحكم بها عبر اجهزة الموبايل ، وتوفر الطاقة حيث لا تستهلك اكثر من 14 فولت ، الى جانب توفير المياه بنسبة 50 % واستهلاك اقل للأسمدة ، الى جانب تزيين الحدائق والأسطح بالأخشاب المعالجة المخصصة للأماكن المفتوحة .



وأوضح وديع ، أن توفير مياه الرى اصبح ضرورة قومية فى ظل التحديات التى تواجه الدولة حاليا ، ويمكن لأجهزة الرى الحديثة توفير نحو 50 % من المياه ، الى جانب توفير الطاقة بشكل كبير حيث تستخدم نظم الأضاءة الحديثة ، لافتا الى ان تكلفة تجهيز المتر الواحد من الأسطح الذكية يصل لـ 3 آلاف جنيه .