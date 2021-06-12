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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة للجنة الإقتراحات والشكاوى بالبرلمان بشأن وضع بورصة الدواجن

الدواجن
الدواجن

قال النائب عادل عامر ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة للجنة الإقتراحات والشكاوى بالبرلمان بشأن وضع بورصة الدواجن.

وأشار عامر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك علامات استفهام كبرى بشأن قطاع الدواجن ، خاصه أنه يكلف أكتر من 18 مليار جنيه ، مشيرا إلى أننا نعول على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى هذا القطاع والتصدير للخارج.

وتابع عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان: هناك علامات استفهام بشأن إيقاف البورصة ، متسائلا لمصلحة من يحدث ذلك وأين السياسة الاقتصادية لإعادة هذا السوق الكبير للدواجن.

واختتم: من المقرر ان تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن وضع بورصة الداوجن يوم الثلاثاء القادم.

وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عن استمرار انعقاد الجلسات البرلمانية الأسبوع المقبل .

وقال جبالي، قبل رفع الجلسة البرلمانية اليوم للنواب: “أمامنا عمل كثيف الأسبوع المقبل”.

وكان المجلس قد وافق فى نهاية الجلسة البرلمانية اليوم  على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 27/1/2021.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكتبي لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، أن الاتفاقية تهدف إلي تكويل برنامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للإسهام في الجهود الرامية إلي دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ذات البعد الإنمائي والمزمع إنشاؤها في جمهورية مصر العربية في مختلف القطاعات الاقتصادية مما يؤدي إلى مكافحة البطالة والحد من الفقر من خلال توفير فرص عمل جديدة ، فضلا عن زيادة الإنتاج.

بورصة الدواجن طلب احاطة لجنة الإقتراحات والشكاوى بالبرلمان قطاع الدواجن المستشار الدكتور حنفى جبالى

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