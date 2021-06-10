مزارع يسلم لوحة لا تقدر بثمن.. ومكافأة مالية من الآثار

علق مصطفى وزيري، الأمين العام للآثار، على وجود مزارع مصري لوحة أثرية وتسليمها على الفور، قائلا: مبادرة وتصرف رائع من قبل مواطن مصري شريف، موضحا: المزارع فور عثوره على هذه اللوحة توجه إلى شرطة الآثار من أجل الإبلاغ بوجود هذه اللوحة.



وأضاف مصطفى وزيري خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”،: على الفور وزارة الآثار توجهت إلى أرض المواطن وقامت بعمل حفائر مبدئية لإزالة الأتربة المتواجدة على اللوحة ووجدنا أنها لوحة رائعة جدا وبحالتها الطبيعية، وقمنا بإرسالها إلى متحف الإسكندرية.



وأكمل الأمين العام للآثار: تواصلت مع الحج يحيى، وسيتم صرف مكافأة مالية له، مشددا على أن اللوحة التي وجدت جزء من تاريخ مصر ولا تقدر بثمن.



وأكد أن هناك لجنة على أعلى مستوى ستقوم بتحديد المكافأة الخاصة بالمواطن المصري، مسترسلا: المواطن سيتواجد داخل الوزارة يوم الأثنين القادم من أجل تكريمه.



وكشف عن أن هناك لوحة أخرى مشابهة لهذه اللوحة داخل المتحف المصري ولكن الآن يجرى عمل الأبحاث على اللوحة، مؤكدا أن الأرض ملك المزارع ولا يمكن أن نحصل عليها.







