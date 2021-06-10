الخشت: جامعة القاهرة تتحول من الجيل الثالث إلى الرابع.. فيديو

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إن القطاع الطبي بجامعة القاهرة يأتي ضمن 100 إلى 150 مركزا من بين 30 ألف جامعة عالمية .

وأضاف الخشت خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن جامعة القاهرة تتحول من جامعات الجيل الثالث إلى جامعات الجيل الرابع مشيرا إلى أن الجامعة من أفضل 100 جامعة وفقا لمعايير للأمم المتحدة.

وتابع رئيس جامعة القاهرة أنه خلال 4 سنوات طبقنا لا مركزية الإدارة والتخطيط المسبق مؤكدا أن هناك عبئا كبيرا يحتاج إلى إنفاق كبير نظرا لأن بعض المباني بالجامعة قديمة ولها طابع أثري.

وأشار الخشت إلى أن هناك 54 مليون جنيه تكلفة إنشاء كلية النانو تكنولوجي.



