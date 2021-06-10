خبير نباتات طبية: إنشاء أول خطوط مصرية لإنتاج عطور بجودة عالمية

كشف المهندس طارق أبو بكر، خبير النباتات العطرية والطبية عن نجاحه فى إنشاء أول خطوط إنتاج عطور مصرية بجودة عالمية تنافس العطور الفرنسية بالأسواق، إلى جانب طرح 3 منتجات عطرية مذهلة بالأسواق وبأسعار تنافسية .

وقال المهندس طارق أبو بكر، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن مجموعة فريدال المتخصصة فى إنتاج العطور ومستخلصات النباتات الطبية، تعمل منذ 70 عاما بأجيال متعاقبة، وتنتج 160 منتجا فائق الجودة تطرحه محليا وتصدر إلى 40 دولة، لافتا إلى نجاحة فى إنشاء أول خطوط للعطور المصرية فائقة الجودة والثبات التى تنافس العطور الفرنسية بأسواق العالم .



وأوضح خبير إنتاج العطور، أنه طرح مؤخرا أحدث 3 منتجات عطرية مذهلة ، من نباتات طبيعية طاردة للحشرات والناموس ومعطرة للجو ، وشاور جيل بزيوت الأورجان وجوز الهند ، فائق الجودة ، لافتا الى وجود إقبال كبير على المنتجات الأخيرة بالأسواق المحلية والعالمية .