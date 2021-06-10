أحمد العشرى مدربًا للناشئين بـ نادي بروكسى

نجح نادى بروكسى الصاعد حديثا للقسم الثالث بالبحيرة فى ضم احمد طارق العشرى نجل الكابتن طارق العشرى المدير الفنى السابق لحرس الحدود وانبى لمدربى القطاع للعمل مديرا فنيا لفريق مواليد 2003.

وحرص الكابتن طارق العشرى على زيارة النادى وكان باستقباله الكابتن حامد عبد الجليل مالك النادى والمهندس محمد حامد رئيس مجلس الإدارة وأشاد العشرى بالامكانيات المتوفرة بالنادى ومنظومته المتميزة مشيرا إلى أن النادى سيفرض نفسه بقوة بين الأندية الكبرى قريبا جدا بعد ما لمسه من توفير كل الإمكانات من قبل إدارة النادى لتحقيق أهدافهم متمنيا التوفيق لإدارة النادى خلال الموسم المقبل.

على جانب آخر أعلن النادى عن فتح باب اختبارات قطاع الناشئين و البراعم في كرة القدم فى ظل حرص مجلس إدارة النادي علي تكوين قطاع ناشئين متميز يساهم في صعود النادي للممتاز خلال السنوات المقبلة .



وتحدد موعد الإختبارات يومى

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