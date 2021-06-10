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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد العشرى مدربًا للناشئين بـ نادي بروكسى

صدى البلد

نجح نادى بروكسى الصاعد حديثا للقسم الثالث بالبحيرة فى ضم  احمد طارق العشرى نجل الكابتن طارق العشرى المدير الفنى السابق لحرس الحدود وانبى لمدربى القطاع للعمل مديرا فنيا لفريق مواليد 2003.

 

وحرص الكابتن طارق العشرى على زيارة النادى وكان باستقباله الكابتن حامد عبد الجليل مالك النادى والمهندس محمد حامد رئيس مجلس الإدارة وأشاد العشرى بالامكانيات المتوفرة بالنادى ومنظومته المتميزة مشيرا إلى أن النادى سيفرض نفسه بقوة بين الأندية الكبرى قريبا جدا بعد ما لمسه من توفير كل الإمكانات من قبل إدارة النادى لتحقيق أهدافهم متمنيا التوفيق لإدارة النادى خلال الموسم المقبل.

على جانب آخر أعلن النادى عن فتح باب اختبارات قطاع الناشئين و البراعم في كرة القدم فى ظل حرص  مجلس إدارة النادي علي تكوين قطاع ناشئين متميز يساهم في صعود النادي للممتاز  خلال السنوات المقبلة .


وتحدد موعد  الإختبارات يومى 
الثلاثاء 15/6/2021
لمواليد 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006
الأربعاء 16/6/2021
مواليد 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012

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