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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

189.4 مليار دولار و113 مليار روبل احتياطي صندوقي الرفاه والسيادة الروسيين

صدى البلد

ارتفع احتياطي صندوق الرفاه الوطني الروسي إلى مستوى 189.4 مليار دولار .

ووفقا لبيانات وزارة المالية الروسية أن احتياطيات صندوق الرفاه الوطني الروسي ارتفعت في مايو الماضي بواقع 3.5 مليار دولار، لتصل إلى مستوى 189.4 مليار دولار .كما نمت احتياطيات الصندوق الروسي الآخر  الصندوق السيادي بواقع 113 مليار روبل، إلى 13.938 تريليون روبل.

وتأسس صندوق الرفاه الوطني الروسي منذ أكثر من 10 سنوات وتم توجيه جزء من إيرادات النفط إليه خلال فترة ازدهار أسعاره للعودة إليه خلال الأزمات وانخفاض أسعار النفط الخام، التي تعد سلعة تقليدية في الصادرات الروسية.

صندوق الرفاه الوطني الروسي وزارة المالية الروسية المالية الروسية

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