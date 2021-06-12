طلب إحاطة لوزير البترول بشأن التكليف الرئاسي بتطوير منطقة مسطرد

قال النائب عبد السلام الخضراوى ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير البترول بشأن تنفيذ التوجيه والتكليف الرئاسى بشأن تخصيص 5 مليارات لتطوير المنطقة المحيطة بمسطرد وحى شرق شبرا الخيمة.

وطالب الخضرواى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بسرعة تنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية ، باعتبارها واجبة النفاذ.

وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب استمرار انعقاد الجلسات البرلمانية الأسبوع المقبل .

وقال جبالي، قبل رفع الجلسة البرلمانية اليوم للنواب: “أمامنا عمل كثيف الأسبوع المقبل”.

وكان المجلس قد وافق فى نهاية الجلسة البرلمانية اليوم على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 27/1/2021.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكتبي لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، أن الاتفاقية تهدف إلي تمويل برنامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للإسهام في الجهود الرامية إلي دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ذات البعد الإنمائي والمزمع إنشاؤها في جمهورية مصر العربية في مختلف القطاعات الاقتصادية مما يؤدي إلى مكافحة البطالة والحد من الفقر من خلال توفير فرص عمل جديدة ، فضلا عن زيادة الإنتاج.