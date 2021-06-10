كارتيرون : هدفي الفوز مع الزمالك ببطولتي الدوري والكأس هذا الموسم

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه يسعى للفوز ببطولتي الدوري والكأس مع الفريق في الموسم الحالي، بعدما سبق وفاز من قبل مع القلعة البيضاء ببطولتي السوبر الأفريقي والسوبر المحلي.



وقال المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك إنه يسعى للفوز في الثلاث مباريات المقبلة في الدوري قبل فترة التوقف الطويلة للفريق من أجل الاستمرار بصدارة جدول الدوري، مشيراً إلى أنه يسعى أيضا للتتويج ببطولة الكأس لأنها مهمة للفريق.



وأضاف كارتيرون أن الجماهير البيضاء لديها شغف بالزمالك، موضحا أن الاستمرارية في تحقيق الانتصارات بالدوري مهمة للغاية من أجل التتويج باللقب.



وأوضح المدير الفني أنه يعتمد في عمله على برامج تحليل الأداء، مؤكدا على أن متوسط الأداء الحالي للاعبين أفضل من الجيل الحاصل على الدوري في آخر نسخة للزمالك.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء أسوان المقرر له يوم 17 يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.