فى تجربة فنية مفيدة.. المنتخب الأولمبي يفوز على جنوب إفريقيا بثنائية مصطفى محمد

فاز منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم على نظيره جنوب أفريقيا بهدفين مقابل لاشئ ، فى مباراة جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ، فى إطار استعدادات الفراعنة لخوض أولمبياد طوكيو2020 الشهر المقبل.

سجل هدفي المنتخب المصري المهاجم المخضرم مصطفى محمد فى الدقيقة 18 و54 من زمن المباراة بصناعة الظهير الأيسر أحمد فتوح .

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في الأولمبياد ضمن المجموعة التي تضم إلى جواره منتخبات إسبانيا، الأرجنتين بالإضافة إلى استراليا.

الشوط الأول ..

وبدأ المنتخب الجنوب إفريقي المباراة بشكل قوي واستطاع أن يهدد مرمى المنتخب المصري بعد 4 دقائق فقط من ركلة ثابتة تم تنفيذها بجملة متقنة لكن مهاجم الضيف سدد الكرة بجوار القائم.

وتقدم مصطفى محمد لمنتخب مصر في الدقيقة الـ18 من عمر المباراة بعد عرضية من أحمد فتوح استقبلها مهاجم الفراعنة برأسية سكنت الشباك.

وحرم التسلل مصطفى محمد من هدف ثاني في الدقيقة 26 من عمر المباراة بعدما حصل على تمريرة من إبراهيم عادل واستلم في وضعية غير قانونية وسجلها في المرمى.

وبعد هجمة رائعة قادها إبراهيم عادل في الدقيقة 42 ثم منح الكرة إلى أحمد ياسر ريان الذي مررها في اليسار للقام من الخلف أحمد فتوح ليسددها مرة واحدة بوجه القدم الخارجي وارتدت من القائم البعيد.

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الشوط الثاني ..

وأجري شوقي غريب تبديلين في بداية الشوط الثاني بمشارك إمام عاشور، بدلًا من أكرم توفيق الذي تعرض للإصابة في نهاية الشوط الأول، وأحمد عبد القادر بدلًا من أحمد ياسر ريان.

وأحرز مصطفى محمد الهدف الثاني لصالح المنتخب الأولمبي في الدقيقة 54 بعدما حصل على بينية رائعة من أبو الفتوح لينفرد بحارس مرمى جنوب إفريقيا ويسدد كرة رائعة بوجه القدم الخارجي في الشباك.

ولعب أسامة جلال كرة ثابتة من حدود منطقة الجزاء تجاه اليمين ونفذها بشكل رائع في الدقيقة 59 لكن حارس جنوب إفريقيا أمسك بها بشكل رائع.

وأجرى شوقي غريب 3 تبديلات بمشاركة محمود الجزار، ناصر ماهر، وعمار حمدي، على حساب كل من أسامة جلال، إبراهيم عادل، وكريم العراقي.