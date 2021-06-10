مفيد فوزي: الرئيس السيسي"الفارس" أنقذني من الهروب إلى كندا..فيديو
قال الإعلامي مفيد فوزي، إنه كان على وشك الهروب إلى كندا قبل تولي الرئيس السيسي حكم مصر.
وأضاف "فوزي"، خلال لقائه ببرنامج "حديث العرب"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "كنت قبل أن يظهر هذا الفارس الرئيس عبدالفتاح السيسي على وشك أن أهرب إلى كندا مهاجرا وجهزت نفسي".
وأشار: "قلت بالحرف الواحد لحنان ابنتي سأعيش في كندا"، مردفا: "في يونيو الذي قلب الموازين وأظهر هؤلاء البشر على قدر حجمهم واستطاع الرئيس السيسي الفارس أن ينجو بالمركب من الغرق في بحر البلاوي السوداء".
وتابع الإعلامي مفيد فوزي،: "الدليل القاطع الساطع أنه ببساطة شديدة لأنه مسلم وسطي يحترم التسامح الديني في قلبه".