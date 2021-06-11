مواطن يناشد التموين بإعادة تفعيل بطاقته التموينية المتوقفة بدون سبب

استغاث المواطن محمد ربيع مرسى محمد ، المقيم في العاشر من رمضان حي غرب ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة التموين من توقف بطاقة صرف السلع التموينية الخاصة به.



ويقول فى رسالته : كانت لى بطاقة تموين فى اسوان ورقمها 113200197669

وقمت بنقلها الى الشرقية وتعثر النقل وقاموا باستخراج بطاقة جديدة فى 2018 برقم 128003019581



وأضاف: فى شهر 12 / 2020 تم إيقاف البطاقة وحذفي من على السيستم، مع انى ليست لدى سيارة ولا شقة ملك ومريض مرض مزمن " سكر وقلب "كل ما أملكه هو معاشي البالغ 1600 جنيه وانا عملت البطاقة عندما كان معاشي 1200

وتابع : تقدمت بشكوى لمنظومة الشكاوى الموحدة وتم الرد بهذا الشكل" على الشاكي إحضار جميع صور الرقم القومي ورقم موبايل باسم صاحب البطاقة دون غيرة وصورة بطاقة التموين ويفضل وجود اى شيت بالصرف خبز اوتموين والتوجه لمكتب شكاوى البطاقات بالمديرية -الصيادين-الزقازيق" .



وأضاف : ذهبت الى المديرية وقمت بتسليم ما طلب منى من مستندات وحتى هذه اللحظة لم يتم الرد وقمت بشراء خط جديد بإسمي وقمت بعمل حساب على البوابة الرقمية للتموين وعند دخول البيانات يكون الرد بأن الرقم القومي غير مسجل في قاعدة البيانات.

وناشد المسئولين بوزارة التموين النظر اليه بعين الرحمة ، و حل مشكله توقف البطاقة التموينية و تفعيلها حتى يتمكن من صرف السلع التموينية والخبز نظرًا لظروفه .

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 01030031047



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ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.