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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن يناشد التموين بإعادة تفعيل بطاقته التموينية المتوقفة بدون سبب

صدى البلد

استغاث المواطن محمد ربيع مرسى محمد  ، المقيم في العاشر من رمضان حي غرب  ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة التموين من توقف بطاقة صرف السلع التموينية الخاصة به.
 

ويقول فى رسالته : كانت لى بطاقة تموين فى اسوان ورقمها 113200197669    
وقمت بنقلها الى الشرقية وتعثر النقل وقاموا باستخراج بطاقة جديدة فى 2018  برقم    128003019581   

وأضاف: فى شهر 12 /  2020 تم إيقاف البطاقة وحذفي من على السيستم، مع انى ليست لدى سيارة ولا شقة ملك ومريض مرض مزمن " سكر وقلب "كل ما أملكه هو معاشي البالغ 1600 جنيه وانا عملت البطاقة عندما كان معاشي 1200 

وتابع : تقدمت بشكوى لمنظومة الشكاوى الموحدة وتم الرد بهذا الشكل" على الشاكي إحضار جميع صور الرقم القومي ورقم موبايل باسم صاحب البطاقة دون غيرة وصورة بطاقة التموين ويفضل وجود اى شيت بالصرف خبز اوتموين والتوجه لمكتب شكاوى البطاقات بالمديرية -الصيادين-الزقازيق" .


وأضاف : ذهبت الى المديرية وقمت بتسليم ما طلب منى من مستندات وحتى هذه اللحظة لم يتم الرد وقمت بشراء خط جديد بإسمي وقمت بعمل حساب على البوابة الرقمية للتموين وعند دخول البيانات يكون الرد بأن الرقم القومي غير مسجل في قاعدة البيانات.

وناشد المسئولين بوزارة التموين النظر اليه بعين الرحمة ، و حل مشكله توقف البطاقة التموينية و تفعيلها حتى يتمكن من صرف السلع التموينية والخبز نظرًا لظروفه .

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 01030031047


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

وزارة التموين صرف السلع التموينية منظومة الشكاوى بطاقة التموين قاعدة البيانات صرف السلع خدمة بين الناس العاشر من رمضان

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