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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخشت يكشف عن تفاصيل جامعات الجيل الرابع.. فيديو

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إن جامعات الجيل الرابع توفر جوا للباحثين وفرق العمل بالعمل في بيئة إبداعية متميزة.

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وأضاف الخشت خلال لقاء له لبرنامج "نظرة" عبر فضائية صدى البلد أن تلك الجامعات تعتمد على تنمية مهارات الابتكار والإبداع، مشيرا إلى أن في تلك الجامعات يتم الفكر والفهم.

 

وتابع رئيس جامعة القاهرة أنه خلال 4 سنوات طبقنا لا مركزية الإدارة والتخطيط المسبق، مؤكدا أن هناك عبئا كبيرا يحتاج إلى إنفاق كبير نظرا لأن بعض المباني بالجامعة قديمة ولها طابع أثري.

 

وأشار الخشت إلى أننا قدمنا نموذجا لتطوير كليات الحاسبات إلى كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي وتم العمل على ذلك. 

 

رئيس جامعة القاهرة ابتكار جامعات الجيل الرابع الدكتور محمد عثمان الخشت الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

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