الهلال الأحمر: مستمرون في تقديم المساعدة وإرسال المستلزمات الطبية لقطاع غزة

وجه رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، الشكر والتقدير على الرئيس السيسي الذي اتخذ قرارا سليما بفتح معبر رفح وإرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال رامي الناظر في مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"،: "المساعدات الإنسانية مستمرة في الوصول إلى قطاع غزة ووفد من الهلال الأحمر توجه إلى قطاع غزة لتقديم يد العون إلى المصابين في قطاع غزة".

وأضاف رامي الناظر: "الهلال الأحمر يرسل المساعدات الإغاثية ومستلزمات طبية وإغاثية داخل قطاع غزة".

وأكمل رامي الناظر: "فريق الهلال الأحمر متواجد على معبر رفح لاستقبال المصابين وتقديم المساعدات لأهالي قطاع غزة"، مضيفا: "فريق من الهلال الأحمر زار القطاع لمدة 48 ساعة من أجل التعرف على طبيعة المساعدات التي يتم تقديمها للأشقاء في فلسطين".

ولفت الناظر: "مستمرون في إرسال المستلزمات الطبية التي يحتاجها أهالي قطاع غزة، وتعتبر المستلزمات الطبية أولوية، ونقوم بالتنسيق لاستقبال جميع المساعدات التي تأتي من مختلف أنحاء العالم لقطاع غزة".