خالد عكاشة: مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تتحرك بشكل وبقدر فعال من المسئولية في ملف سد النهضة.

وأضاف خالد عكاشة في حواره في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"،: "مصر متواجدة بالأمس في السودان وشاهدنا زيارة هامة لوزيري الخارجية والري إلى السودان لبحث مستجدات ملف سد النهضة، وتسعى مصر لاستحضار المجتمع الدولي في ملف سد النهضة".

وتابع خالد عكاشة: "مصر تؤمن بأهمية الحفاظ على حقوقها السيادية ومنها حقوقها المائية، وأن تخضع مشروعات مثل سد النهضة للقانون الدولي المنظم للأنهار الدولية".

وأكمل خالد عكاشة: "مصر قدمت موافقة معلنة على وساطة دولية رباعية لحل مشكلة سد النهضة، ومصر ليس لديها إشكالية من رعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات".



ولفت خالد عكاشة: "مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة"، مضيفا: "الزيارات المتبادلة بين المسئولين في مصر والسودان يرسل رسائل تحذيرية بأن أي مساس بالحقوق المصري في مياه نهر النيل سيقابل تحركات مصرية لحماية الحقوق التاريخية في مياه النيل".