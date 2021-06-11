ايتن عامر تكشف سر خلافها مع عفاف شعيب بسبب غسيل الصحون

تحدثت الفنانة أيتن عامر، عن قصة خلافها مع الفنانة عفاف شعيب، بسبب تصريح الأخيرة حول غسيل الأطباق، مؤكدة أنها تكن لها كل حب واحترام.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "ليلة الخميس"، مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: "التصريح حسيت إنه جاء علينا كنساء خاصة العاملات لأنني واحدة مطحونة في الشغل وبعد ذلك أعود لمنزلي وأرى متطلباته ورعاية أطفالي، وذلك رغم أن لدي مساعدين في المنزل ولكن لا بد من متابعتهم".

وتابعت: "أحمد الله أنني رزقت بزوج مثل زوجي، فهو متعاون جدًا ويساعدني على قدر استطاعته، علمًا بأنه لا يغسل المواعين، ولكن التصريح استفزني فقط".