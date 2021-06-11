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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هيثم فاروق يحتفل بفوز سلة الزمالك على الجزيرة في نصف نهائي دوري السوبر

صدى البلد

احتفل هيثم فاروق لاعب نادي الزمالك السابق بفوز رجال السلة بالزمالك للمرة الثانية على نادي الجزيرة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في نصف نهائي دوري السلة.

وكتب هيثم فاروق عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "مبروك لسلة الزمالك الفوز الثاني علي فريق الجزيرة القوي".
 

فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني أوجوستي بوش، على نظيره الجزيرة والذي يقوده فنيًا محمد الكرداني، بنتيجة "73 - 71"، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن لقاءات الجولة الثانية من سلسلة “البلاي أوف” بنصف نهائي دوري سوبر السلة.

وبهذه النتيجة تقدم "الفارس الأبيض" في النتيجة الإجمالية بمباراتين للاشئ، واقترب من الصعود للمباراة النهائية.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل بنتيجة "64 - 64"، قبل أن يحقق الزمالك الفوز مع نهاية الوقت الإضافي.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثالثة بين الفريقين يوم السبت المقبل، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

ويقام نصف نهائي دوري سوبر السلة بنظام البلاي أوف، حيث يتواجه الفريقان في 5 لقاءات إن حسم أحدهما المباريات الثلاثة الأولى يتأهل مباشرة إلى الدور النهائي، وفي حالة تعادلهما بنتيجة 2 – 2 تقام مباراة فاصلة بينهما.

 

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