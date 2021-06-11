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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أيام من طرحها.. أنا بعته كتير لـ أنغام تقترب من مليون مشاهدة

أنغام
أنغام

حققت أغنية “أنا بعته كتير” لـ أنغام، نجاحا كبيرا، حيث احتلت التريند رقم 6، واقتربت من المليون مشاهدة، بعد أيام من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: “أنا بعته كتير ووجعته كتير.. وأنا فاكر انه لا يمكن يوم من إيدي يطير.. وسقاني خلاص من نفس الكاس.. ولايمكن هقدر أقول انه معندوش إحساس”.

وهلوم على مين وهغلط مين .. مش هافتح بقي معاه طب أعاتبه بأي عين .. مش انا اللي بديت هديت ما بنيت .. فكرت إن انا ضامنه وآديني على بعده صحيت".

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اليوم.. أنغام تطرح أغنيتها الجديدة أنا بعته كتير

ياما قاللي بلاش وماتستقواش .. ياما قاللي مسير الجرح يقسي وماهتمتش .. لا عليه حنيت ده انا بيه ضحيت .. وآديني بموت انما حبه في قلبي مابيموتش .. كان حلم وضاع يا حبيبي وداع .. مش طالب منك غير تسامحني انا مش طماع".

“أنا بعته كتير” كلمات: أمير طعيمة، وألحان: إيهاب عبدالواحد، ووتريات: هاني فرحات، وتوزيع وميكس وماستر: طارق مدكور، باص جيتار:  احمد رجب، وجيتار:  مصطفي اصلان.

طارق مدكور أنغام أنا بعته كتير لقاح كورونا

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