السيطرة على حريق بمنزل ومخزن خردة جنوب بني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية امن بني سويف، من السيطرة علي ،حريق، شب في منزل ومخزن للخردة بقرية الشنطور التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، دون وقوع إصابات، وجاري تحرير محضر بالواقعة وكشف ملابسات وأسباب الحريق.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا، من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا من الأهالي بوقوع حريق في منزل ومخزن للخردة مجاورين لبعضها بمدخل قرية الشنطور التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب المحافظة، والذي وجه بسرعة إنتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومنع إمتداده، وإخطار مرفق الإسعاف لتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لنقل اي حالات إصابة في حال حدوثها، وإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقل رجال الحماية المدنية على رأس سيارتين إطفاء إلى مكان الحريق وتمكنوا من إخماد النيران ومنع امتدادها بمعاونة رجال المباحث والقوات النظامية بمركز شرطة سمسطا، والوحدة المحلية والاهالي.

وتبين أن الحريق شب في منزل في مدخل القرية وامتدت النيران لمخزن خردة، وجاري توجيه رجال المعمل الجنائي بمديرية الأمن والمباحث للوقوف على اسباب الحريق.

يشار إلى أن حريق اخر شب منتصف ليل اليوم الجمعة في منزلين مجاورين لبعضهما بقرية اهوه التابعة لمركز بني سويف، قبل أن يتم إخماد النيران، وإصابة 6 أشخاص بإختناق ونقلهم إلى المستشفى الجامعي ببني سويف لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وخروجهم فور تحسن حالتهم.