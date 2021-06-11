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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة المنتخب الأوليمبي الودية الثانية أمام جنوب أفريقيا

منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي

 

يخوض فى السابعة مساء بعد غد الأحد المنتخب الأولمبي مباراته الودية الثانية أمام جنوب افريقيا على ملعب استاد القاهرة.

 

ومن المقرر استغلال الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقيادة شوقي غريب اللقاء الودي الثاني من أجل الدفع بالعديد من الوجوه التى لم تشارك فى مباراة أمس الخميس أمام جنوب أفريقيا.

 

و يغادر القاهرة اليوم الجمعة مصطفى محمد مهاجم فريق جالطة سراى متوجها إلى تركيا بعد انتهاءه من مباراة جنوب أفريقيا الودية الأولى.

 

كان مصطفى محمد أحرز هدفي منتخب مصر الأوليمبي فى شباك جنوب افريقيا فى المباراة الودية الاولى التى أقيمت فى السويس أمس الخميس.

 

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب للمشاركة في نهائيات أولمبياد طوكيو المقرر إقامته صيف العام الجاري.

 

ومن المقرر أن يعقد مصطفى محمد خلال تواجده فى تركيا جلسة مع فاتح تريم المدير الفني لفريق جالطة سراى التركي لإقناعه بالمشاركة فى نهائيات أولمبياد طوكيو.

 

وأعلن اتحاد الكرة عن طاقم حكام المباراة الودية الثانية بين منتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب أفريقيا المقرر إقامته فى  السابعة مساء بعد غد الأحد.

 

جاء طاقم تحكيم اللقاء الودي الثاني بين مصر وجنوب أفريقيا على النحو التالي:

محمد معروف حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين محمود ابو الرجال وهاني عبد الفتاح ومحمد عادل حكما رابعا.
 

المنتخب الأولمبي جنوب افريقيا شوقي غريب مصطفي محمد اولمبياد طوكيو

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