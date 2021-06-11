مصرع عامل بشركة مياه الشرب والصرف في سوهاج

لقي عامل ثلاثيني مصرعه صعقًا بالكهرباء، حيث تعرض لصعقة أثناء إعماله اعمال الصيانة لطلمبة ضخ المياه بالمحطة، بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من (رجب. أ. ع - ٥٩ سنه - عامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بعرابة أبو الدهب دائرة المركز - ويقيم جزيرة شندويل)، بوفاة زميله (مصطفى. ك. م - ٣٥ سنه - عامل - ويقيم بدائرة مركز سوهاج)، إثر صعبة كهربائية تعرض لها أثناء صيانته لطلمبة ضخ المياه بالمحطة.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة؛ لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعي والتصريح بالدفن.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.