لتحقيق الثراء السريع.. ضبط 3 عمال وسائق لتنقيبهم عن الأثار في سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا من ضبط ثلاثة عمال وسائق، لإعمالهم أعمال الحفر والتنقيب بحثًا عن الأثار بمنزل أحدهم بدائرة المركز جنوبي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث المركز بإعمال (زينهم. ع. ع - ٣٩ سنه - عامل - ويقيم بدائرة المركز)، أعمال الحفر والتنقيب داخل منزله بحثًا عن الأثار.

وعقب تأكيد التحريات صحة المعلومات الواردة وباستئذان النيابة العامة، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز جرجا إلى مكان الواقعة وتم ضبط كلاً من :"كامل. أ. أ - ٥٨ سنه - عامل - ويقيم بذات الناحية، وعصام. س. ب - ٤٩ سنه - سائق - ويقيم مصر الجديدة، ومحمد. ع. ع - ٤٠ سنه - عامل - ويقيم الشرابية بالقاهرة".

وتبين وجود حفرة دائرية بطول ١.٥ متر وبعمق ٧ أمتار، وتم ضبط أدوات الحفر والتحفظ عليها.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكابهم الواقعة بحثًا عن الأثار.