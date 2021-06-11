مدبولي يفتتح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية.. اليوم

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، و فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين ونواب البرلمان وعلى رأسهم رجل الأعمال محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الأفريقي.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: المنتدى يعقد هذا العام تحت شعار "التكامل من أجل النمو"، حيث سيعمل المشاركون في المنتدى على التنسيق المشترك وتعزيز التكامل بين هيئات الاستثمار الأفريقية لتهيئة دول القارة كوجهة مستقرة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، قادرة على التشغيل الناجح للمشروعات الاستثمارية في أفريقيا، وتحقيق التنوع الاقتصادي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الهائلة، وتعزيز تنافسية اقتصادات دولها، مما يؤدي إلى زيادة التدفق للاستثمارات غير الأفريقية، والاستثمارات البينية بين دول القارة.

وأضاف أن المنتدى سيشهد أيضاً توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ونظرائها من وكالات ترويج الاستثمار، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين مصر وأشقائها من الدول الأفريقية.

وأشار المستشار محمد عبد الوهاب، إلى أن الهيئة بذلت كافة جهودها لإخراج المنتدى في أفضل صورة، وتحقيق أقصى استفادة من هذا التجمع الرائد والمتفرد الذي تستضيفه مصر، من أجل تحقيق التكامل بين وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا بهدف تشجيع تدفق الاستثمارات عبر الحدود، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الأفريقي، وخلق آلية مستدامة للحوار بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرص الاستثمارية بقارة أفريقيا.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن استضافة مصر للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا يأتي مُكملاً لجهود الدولة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وسيمثل ركناً أساسياً في خطة تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين هيئات الاستثمار الأفريقية، وتبادل الخبرات والرؤى لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والحوافز المُقدمة للمستثمرين، لتحقيق واحد من أهم بنود أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وهو زيادة التركيز على الاستثمار البيني الإقليمي كوسيلة لتسريع النمو.

وأكد عبد الوهاب استعداد الهيئة لتقديم الدعم الفني والمعلوماتي ونقل الخبرات في كافة الجوانب الفنية والإدارية لهيئات الاستثمار الأفريقية، للمساهمة في تمكين دول القارة من مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على تدفقات الاستثمارات إلى القارة الإفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى سيشهد عدة جلسات على مدار أيام انعقاده، تضم حوالي 50 متحدثًا على رأسهم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والنقل، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وكل من رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، ورئيس البورصة المصرية، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ورئيس بنك مصر، والرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا، وممثلو بنك التنمية الأفريقي، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقى، كما تشمل قائمة المُتحدثين وزير الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان، ووزير الاستثمار بدولة جنوب السودان، ووزير الاستثمار بتنزانيا.

كما سيتم خلال المنتدى ترتيب لقاءات بين كبار رجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار في أفريقيا ورؤساء هيئات الاستثمار بدول القارة، لدراسة فرص الاستثمار وخطط التنمية وآليات جذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الزراعة والصناعة والبنية التحتية والطاقة وإيجاد سبل التمويل اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وينشر “صدى البلد” جدول أعمال المنتدى بعنوان “ترويج الاستثمار في إفريقيا التكامل من أجل النمو” والذي سيبدأ 11 – 14 يونيو 2021، شرم الشيخ، مصر الجمعة 11 يونيو 2021:

اليوم الأول

02:00 - 03:30 مساء

الجلسة الافتتاحية: العمل معًا من أجل مستقبل أكثر إشراقًا

الترحيب: المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)

فيديو (5 دقائق)

كلمات افتتاحية

▪ / سامح شكري - وزير الخارجية، جمهورية مصر العربية

▪ / فهد القرقاوي – رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)

▪ / Wamkele Keabetswe Mene - الأمين العام، منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)

▪ الدكتور/ مصطفى مدبولي- رئيس مجلس الوزراء، جمهورية مصر العربية

مراسم توقيع مذكرات التفاهم

03:30 - 04:00 مساء

استراحة

04:00 - 05:30 مساء

تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أفريقيا: دور الحكومات والشركاء الإقليميين

▪ دور برامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي في تعزيز قدرة البلدان الأفريقية على الصمود في مواجه التحديات العالمية الحالية غير المسبوقة.

▪ الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص والشركاء الاقليميين لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والصحي والاجتماعي للشعوب الأفريقية

▪ دور المبادرات العامة والخاصة في رفع جودة الموارد البشرية للشعوب الأفريقية من خلال تحسين الخدمات الصحية والحد من التوابع السلبية لجائحة كورونا

▪ كيف يمكن للقطاع الخاص والشركاء الإقليميين المساعدة في تحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية؟

المتحدثون

▪ الدكتور/ هالة السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جمهورية مصر العربية

▪ الدكتور/ رانيا المشاط - وزيرة التعاون الدولي، جمهورية مصر العربية

▪ الدكتورة/ هالة زايد - وزيرة الصحة والسكان، جمهورية مصر العربية

▪ / Wamkele Keabetswe Mene - الأمين العام، منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ( AfCFTA )

▪ الدكتور/ الهادي محمد إبراهيم – وزير الاستثمار والتعاون الدولي، جمهورية السودان

▪ / Abdou Fall – رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار والمشاريع الكبرى (APIX)، السنغال



مدير الجلسة

الدكتور/ هاني سري الدين - رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، جمهورية مصر العربية

05:30 - 05:45 مساء

استراحة

05:45 - 07:15 مساء

مشاريع البنية التحتية الإقليمية كوسيلة لربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية

▪ التحديات المشتركة في إفريقيا: إقامة بنية تحتية فعاله وإسكان ميسور وصرف صحي عالي الجودة

▪ محاور الطاقة في إفريقيا: نحو تبادل المعرفة والتعاون الإقليمي (عرض تجريه مشروع ربط الكهرباء في مصر مع الدول الأفريقية).

▪ تسهيل حركة الأشخاص والسلع والخدمات من خلال تطوير شبكة نقل متنوعة على المستوى القاري.

المتحدثون

▪ الدكتور/ محمد شاكر - وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جمهورية مصر العربية

▪ الدكتور/ عاصم الجزار - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جمهورية مصر العربية

▪ /كامل الوزير- وزير النقل، جمهورية مصر العربية

▪ الدكتورة/ أماني أبو زيد، مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة.

▪ / Dhieu Mathok Diing- وزير الاستثمار، جمهورية جنوب السودان

▪ / Anthony Nkinzo Kamole - المدير العام لوكالة ترويج الاستثمار، جمهورية الكونغو الديموقراطية (ANAPI)،

مدير الجلسة

▪ المهندس/ طارق شكري عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، جمهورية مصر العربية

08:00 - 10:00 مساء

حفل عشاء

السبت 12 يونيو 2021

09:00 – 10:30 صباحا

سعى إفريقيا لدور أكبر في الأسواق العالمية

▪ زيادة الإنتاج المحلى لإفريقيا: فرص كبيرة للتعاون الإقليمي في مجالات الزراعة والصناعة

▪ كيف يمكن للمنتجات الزراعية والصناعية الإفريقية الوصول إلى الأسواق العالمية في ظل تباطؤ معدلات التجارة العالمية؟

▪ دعم الشحن الجوي في إفريقيا كوسيلة لتعزيز التجارة المتبادلة وسلاسل التوريد والصادرات

المتحدثون

▪ الطيار/ محمد منار – وزير الطيران المدني، جمهورية مصر العربية

▪ / السيد القصير - وزير الزراعة، جمهورية مصر العربية

▪ /نيفين جامع- وزيرة التجارة والصناعة، جمهورية مصر العربية

▪ / Emmanuel Esmel Essis – وزير الترويج للاستثمار وتنمية القطاع الخاص – كوت ديفوار

▪ الدكتور/ Godius Kahyarara – السكرتير الدائم للاستثمار بمكتب رئيس وزراء تنزانيا

▪ الدكتور/ António Henriques da Silva- رئيس مجلس إدارة وكالة أنجولا للاستثمار الخاص والترويج للصادرات (AIPEX)

مدير الجلسة

▪ / محمد طارق توفيق - عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر، جمهورية مصر العربية

10:30 – 11:00 صباحا

استراحة

11:00 – 12:30 مساء

تشجيع الاستثمارات عبر الحدود الأفريقية من خلال أجندة موحدة ومبادرات داخل القارة

▪ ما هي الأدوات الإقليمية لتعزيز التبادل التجاري وتنويع الصادرات واندماج الاقتصادات الأفريقية في السوق العالمي؟

▪ كيف يمكن أن تساعد المبادرات المتعددة الأطراف الإفريقية في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ومعدلات التوظيف عبر القارة؟

▪ تمهيد الطريق لخطة الاستثمار الإفريقي الموحد، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة لجميع شعوب أفريقيا.

المتحدثون

▪ / هبة سلامة - الرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا (COMESA RIA)

▪ / فهد القرقاوي - رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)

▪ / شريف الجبلي - رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري

▪ الدكتور/ Emely Kugonza - رئيس هيئة الاستثمار - أوغندا (UIA)

▪ / Douglas Tawanda Munatsi – الرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار والتنمية، زيمبابوي (ZIDA)

▪ / Andry Tiana Ravalomanda - المدير العام لمجلس التنمية الاقتصادية، مدغشقر (EDBM)

مدير الجلسة

▪ / أحمد سمير- رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جمهورية مصر العربية

12:30 – 02:00 مساء

غذاء

02:00 – 07:00 مساء

اجتماعات عمل مشتركة

الأحد 13 يونيو 2021

09:00 – 10:30 صباحا

الاستثمارات المصرية في أفريقيا: الفرص وآفاق المستقبل

• كيف يمكن للاستثمارات بين البلدان الأفريقية تسريع تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في جميع البلدان الافريقية؟

• التجربة المصرية للاستثمار في افريقيا.

• التحديات المشتركة والإصلاحات المطلوبة لتشجيع زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستدامة (FDI).

المتحدثون

▪ المهندس /احمد السويدى - الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدى اليكتريك

▪ الدكتور / محمد سامح عمرو - عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة

▪ الدكتور / احمد كيلاني - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة (Eipico)

▪ / جمال ابو علي - رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB)

▪ الدكتور / Moses Ikiara - العضو المنتدب، هيئة الاستثمار الكينية (KenInvest)

▪ / Mukula Makasa - المدير العام لوكالة التنمية في زامبيا (ZDA)

▪ Yofi Grant - الرئيس التنفيذي لمركز ترويج الاستثمار في غانا (GIPC)

مدير الجلسة

/ أيمن سليمان – الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي

10:30 – 11:00 صباحا

استراحة

11:00 – 12:30 مساء

سد فجوة التمويل لتحقيق أهداف أفريقيا 2063

▪ أدوات عامة وخاصة لتمويل المستثمرين الجاديين والمشاريع الاستراتيجية (الدور المتزايد لصناديق الاستثمار المشتركة والاستثمار المباشر).

▪ كيف يمكن للشركاء الماليين الإقليميين المساعدة في التغلب على قيود التمويل؟

▪ الحوافز التمويلية القطاعية القائمة على تصنيف الشركات وتأثيرها على النمو الاقتصادي الشامل.

المتحدثون

▪ / محمد الاتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر

▪ / محمد فريد - رئيس البورصة المصرية (EGX)

▪ / Malinne Blomberg - نائب المدير العام لشمال إفريقيا –مدير دولة مصر بمجموعة بنك التنمية الأفريقي

▪ /عبد الباسط غانمي - مدير عام وكالة ترويج الاستثمار الأجنبي التونسية ( FIPA-Tunisia )

▪ / Namory Camara - العضو المنتدب لوكالة ترويج الاستثمار في غينيا ( APIP – GUINEA )

▪ / Annick Patricia Mongo - المدير العام لوكالة ترويج الاستثمار في جمهورية الكونغو ( API CONGO)

مدير الجلسة

ماجد عز الدين – شريك اول ومسئول التعاقدات لدولة مصر في شركة PricewaterhouseCoopers (PwC (

12:30 – 02:00 مساء

غداء

02:00 – 04:00 مساء

أفضل ممارسات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر: نظرة دقيقة على التجارب الأفريقية الناجحة

• أمثلة ناجحة لممارسات ترويج الاستثمار التي نفذتها وكالات تشجيع الاستثمار الأفريقية.

• آليات تعزيز التعاون بين الهيئات في جهود ترويج وتسهيل الاستثمار عبر أفريقيا.

مدير الجلسة

• الدكتور / Moses Ikiara - العضو المنتدب، هيئة الاستثمار الكينية (KenInvest)

04:00 – 04:30 مساء

الكلمة الختامية