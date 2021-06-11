مجلس الأمة الكويتي: ندعو الاتحاد البرلماني الدولي لاتخاذ موقف حيال انتهاكات إسرائيل

عقد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الجمعة، لقاء مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، دوارتي باشيكو، في جنيف، لبحث القضية الفلسطينية.

وقال الغانم في مؤتمر صحفي “إن ما قُتل من الفلسطينيين الأبرياء في 51 يوماً يفوق ما قتل من الصهاينة في 51 عاماً مما يعكس الاختلال في موازين القوى بين المحتل وبين ضحية الاحتلال”.

وأضاف: “سعيد لأن الاتحاد البرلماني الدولي أدان النشاط الاستيطاني الكولونيالي الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأدان القتل والاعتداء الذي استهدف الفلسطينيين وخاصة الأطفال في غزة”.

وأوضح الغانم أن "الكيان المحتل ينتهك كل القرارات والمواثيق الدولية وينتهك مبادئ النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي، وعلى الاتحاد اتخاذ موقف واضح إزاء ذلك، فالاتحاد ليس تجمعاً اجتماعياً بل منظمة مهمة عليها مسؤوليات

وتابع: “اجتماع اليوم يأتي بناء على توصيات الاجتماع البرلماني العربي الطارئ الذي عقد في الـ 12من مايو الماضي والتي وجهت بضرورة الالتقاء برئاسة الاتحاد البرلماني الدولي لبحث الأوضاع المأساوية بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأردف: “أتقدم بالشكر الجزيل على المباحثات المثمرة بيني كممثل للبرلمانات العربية وبين رئيس الاتحاد الذي نثق به”.