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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدًا.. بعروس البحر الأبيض رجل مسكون بالزرقة للشاعر محمد الشحات فى ندوة نقدية

غلاف الديوان
غلاف الديوان

رجل مسكون بالزرقة آخر أعمال الشاعر محمد الشحات والذى صدر عن اتحاد كتاب مصر، تحتضنه عروس البحر الأبيض الإسكندرية فى ندوة نقدية  تقيمها الإدارة الثقافية بالجمعية المصرية أصحاب الجنة فى تمام السادسة مساء من يوم غد السبت 12 يونيو، ويقوم بمناقشته كلا من: د. محمد شحاتة، ود.محمد الحداد، وعاطف الحناوي، ويدير اللقاء الشاعر الناقد أشرف دسوقي علي.

رجل مسكون بالزرقة هو الديوان الحادي والعشرين من إصدارات الشاعر الشعرية والتى بدأها عام 1974 بديوانه الأول الدوران حول الرأس الفارغ.

ورجل مسكون بالزرقة سيكون ضمن إصدارات الشاعر فى معرض القاهرة الدولى للكتاب الى جانب ديوانه الجديد ملامح ظلى الذى صدر عن الهيئة المصرية للكتاب ، ومختارات شعرية الصادر عن دار وعد للنشر والتوزيع ،  والكتاب النقدى مرايا الشعر: مرايا النقد تحولات التجربة الشعرية لدى محمد الشحات تقديم د.أيمن تعيلب عن دار الأدهم للنشر والتوزيع وهو الجزء الثانى ، حيث صدر الجزء الأول العام الماضى ، كما يصدر له الاعمال الكاملة عن دار الادهم للنشر والتوزيع فى أربعة أجزاء وتضم عشرون ديوانا ، وله تحت الطبع (تمنى لو يصحبه )الهيئة العامة لقصور الثقافة،ويقع مقر  الجمعية المصرية أصحاب الجنة شارع عبد السلام عارف أمام محطة ترام سيدى بشر مباشرة.

رجل مسكون بالزرفة الشاعر محمد الشحات ندوة بمكتبة الإسكندرية اتحاد كتاب مصر معرض القاهرة الدولي للكتاب

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