عضو بـ الأعلى للشئون الإسلامية: زمان كنا بنتعامل بالستر وليس بقائمة المفروشات

قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن فكرة "قائمة المفروشات" لم تكن متواجده قديما، لاعتمادهم على صدق الكلمة والتي كانت تعتبر عقدا، موضحا أنه زمان كانوا يتعاملون مع بعضهم بالستر وهذا ما علمنا إياه سيدنا رسول الله.

وأضاف عبد الغني هندي خلال لقاء ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التمسك بهدي رسول الله وسنته في حياتنا اليومية ستغلق الأبواب المفتوحة حاليا والتي ليس لها أي أساس من الصحة.

وشدد على ضرورة على أن يتعامل الزوجين بالمودة والرحمة، للحفاظ على الأسرة من الانهيار والتفكك، مؤكدا ضرورة نشر قيم التسامح والتعاون بين الزوجين، وضرورة وجود تكافؤ بين الزوج والزوجة حتى لا تحدث مشاكل بينهم على المدى البعيد.







