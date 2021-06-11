مغالاة في الأسعار وتراخيص .. تحرير 159 محضر تمويني خلال يوم في المنوفية



شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملة تموينية مكبرة بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

أسفرت عن تحرير 159 محضر تمويني تنوع ما بين 81 محضر مخابز نقص وزن وعدم مطابقة مواصفات وعدم نظافة وتحرير 78 محضر أسواق عدم الإعلان عن الأسعار المقررة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.



وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأنه تم خلال الحملة التفتيشية تحرير محضر جنح ضد صاحب مخزن مواد بلاستيكية بناحية بندر قويسنا لإدارته النشاط بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لحيازته وعرضه للبيع كراسى بلاستيك مجهولة المصدر وتم ضبط 500 كرى بلاستيك مجهول المصدر ، كما تم تحرير محضر جنحة ضد المدير المسئول عن مصنع بلاستيك بناحية شرانيس بقويسنا لعدم وجود سجل صناعي.

وأضاف الجمال بأنه تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع لتصنيع اللحوم بناحية قويسنا لعدم وجود سجل صناعي ، وكذا محضر آخر ضد صاحب مخزن مواد بناحية منشأة أبو ذكري بقويسنا لإدارته النشاط بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية

وأشار الجمال إستمرار تنفيذ الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية لضبط الأسعار وتحقيق الإنضباط حفاظاً على الصالح العام.



وقد شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.