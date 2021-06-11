محافظة الجيزة: غلق جزئي بميدان الحرية بحدائق أكتوبر لمدة شهر

لمد خط مياه الشرب قطر 1500 مم

نوهت محافظة الجيزة عن قيام جهاز مدينة حدائق أكتوبر بتنفيذ أعمال مد خط مياه الشرب قطر 1500 مم الخارج من محطة 6 أكتوبر الجديدة "الربع الثاني" وحتى محطة رفع الخزان الأوسط لخدمة منطقة الإسكان الإجتماعى ومدينة أحمد زويل بنطاق جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وأشارت محافظة الجيزة، فى بيان اليوم، الى أن الأمر سوف يستلزم قيام الإدارة العامة للمرور بالجيزة بإجراء غلق جزئي بميدان الحرية وتقاطعه مع طريق أحمد زويل بالتناوب لمدة شهر إبتداء من الساعة 12 صباح غد السبت وحتى الساعة السادسة صباح الأحد الموافق 17 يونيو القادم دون تعطيل للحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولي الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر و الشركة المنفذة للأعمال بإتخاذ مايلزم نحو تسيير حركة المرور وضمان أمن وسلامة المواطنين، وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط مناطق الأعمال وتعيين الخدمات اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدى المركبات إتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات.