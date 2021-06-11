اليابان تدرس تخفيف قيود كورونا ورفع حالة الطوارئ

20 يونيو

تدرس اليابان إنهاء حالة الطوارئ المفروضة في مواجهة كوفيد-19 لمعظم المقاطعات العشر يوم 20 يونيو كما هو مقرر، مع استمرار سريان حالة شبه الطوارئ في بعض المناطق بما في ذلك العاصمة طوكيو ومقاطعة أوساكا، وفق ما أعلنه مصدر حكومي اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الحكومة تهدف إلى منع عودة ظهور فيروس كورونا قبل أولمبياد طوكيو والمقرر انطلاقها يوم 23 يوليو.

وأضاف المسئول الحكومي أنه في المناطق التي ستنتقل إلى حالة شبه الطوارئ، تخطط الحكومة لاستمرار مطالبة المطاعم بتقليل ساعات عملها، وطُلب من الحانات والمطاعم الإغلاق في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وتستدعي حالة الطوارئ أمرًا بإغلاق بعض المرافق، بينما تستدعي حالة شبه الطوارئ فقط ساعات عمل أقصر.

ومن المتوقع اتخاذ القرار النهائي نهاية الأسبوع المقبل قبل أيام من انتهاء حالة الطوارئ والتي تغطي مدينة هوكايدو التي تستضيف سباق الماراثون.