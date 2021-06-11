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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سول: خيبة أمل إزاء فشل الكوريتين في استضافة مشتركة لأولمبياد 2032

صدى البلد

أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن خيبة أملها إزاء فشل الكوريتين في استضافة مشتركة لأولمبياد 2032، بعد أن أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) أنه يمكن منح بريسبان الأسترالية حقوق الاستضافة.
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية عن مصدر في وزارة الخارجية الكورية القول، إن حكومة بلاده كانت تأمل في أن تتيح الاستضافة المشتركة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032 من قبل الكوريتين فرصة لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية والمصالحة والتعاون بين الكوريتين، معربا عن خيبة الأمل إزاء قرار اللجنة الأولمبية الدولية.
وأضاف أن الحكومة ستواصل جهودها للتعاون بين الكوريتين من خلال الرياضة وستلتزم باستمرار بروح اتفاق 19 سبتمبر.
يذكر أن البيان المشترك الذي اتفق عليه زعيما الكوريتين في 19 سبتمبر 2018 في بيونغ يانغ، ينص على أن الكوريتين ستتعاونان للاستضافة المشتركة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032.
وقدمت الكوريتان اقتراحا لاستضافة أولمبياد سيئول - بيونغ يانغ إلى اللجنة الأولمبية الدولية، لكنهما فشلتا رسميا في الاستضافة المشتركة، بعد أن تم اختيار بريسبان لاستضافة أولمبياد 2032 خلال اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية صباح اليوم. 
ومن المقرر إجراء التصويت للتصديق على استضافة بريسبان أولمبياد 2032 خلال الجمعية العامة للجنة في 21 يوليو المقبل في طوكيو باليابان.

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