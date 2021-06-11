ضبط لحوم فاسدة فى مصنع بسطرمة بالمنوفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف برئاسة وحيد عبدربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف وبالتنسيق مع مدير إدارة التموين، ورئيس الرقابة التموينية بمنوف ومدير إدارة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى ومباحث التموين والجهات الأمنية أمس الخميس، حملة تفتيشية مكبرة بنطاق المركز.

وأسفرت الحملة، عن ضبط مصنع للبسطرمة غير مطابق للمواصفات وبالكشف الظاهرى على اللحوم تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم مصادراتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتحرير 4 محاضر تموينية مخالفة، كما تم خلال الحملة المرور علي عدد من محلات الجزارة وثلاجات اللحوم المجمدة والحية بنطاق المركز وتبين مطابقتها للمواصفات وعدم تدوين أية ملاحظات بشأنها.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمختصة في استمرار بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيقاً للصالح العام.