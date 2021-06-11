جمال الغندور رئيسا للجنة حكام كأس العرب للشباب

اختار الاتحاد العربي لكرة القدم الحكم الدولي السابق جمال الغندور كى يتولى رئاسة لجنة الحكام في بطولة كأس العرب للشباب.

موعد كأس العرب للشباب 2021

وتستضيف ملاعب مصر خلال الفترة من 20 يونيو إلى 6 يوليو المقبلين بطولة كأس العرب للشباب بمشاركة 16 فريقا مقسمة إلى أربع مجموعات.

وأجريت مؤخرا مراسم قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما على هامش إقامة المباراة النهائية لكأس العرب للصالات.

ومن المقرر أن تقام كأس العرب للشباب التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بمصر خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 6 يوليو المقبلين..

مجموعات كأس العرب للشباب 2021



وأسفرت عن المجموعات الآتية:

المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر

المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي

المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر

المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية ومنتخب رابع يحدد لاحقا

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية بين منتخبي مصر والنيجر يوم 20 يونيو المقبل.

يذكر أن منتخب السنغال توج بلقب النسخة الماضية، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 منتخبا.