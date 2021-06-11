خاص.. نجم يوفنتوس السابق يكشف عن المرشح الأول للتتويج بـ يورو 2020

كشف أسامة الصبر لاعب فريق يوفنتوس السابق، والمدير الفني الحالي بأكاديمية السيدة العجوز، عن المرشح الأول، للفوزيوور يورو 2020.

وقال أسامة الصبر في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”:منتخب فرنسا هو المرشح الأول للفوز بلقب يورو 2020، إنه فريق مذهل، ويمتلك كانتي أفضل لاعب في العالم".

وتابع:" التصميم على إقامة يورو 2020، قرار صحيحا، يجب علينا العودة للعب بحضور الجماهير مجددا، بعد فترة من الغياب".

وعن مواجهة إيطاليا وتركيا، اليوم في افتتاح يورو 2020، أوضح أسامة الصبر:" أعتقد أن المباراة ستكون مثيرة لأن كلا المنتخبين يلعبان بشكل جيد للغاية، لكن أتوقع فوز إيطاليا في النهاية.

ويلتقي منتخب إيطاليا مع نظيره منتخب تركيا، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب الأوليمبيكو في روما، في افتتاح بطولة يورو 2020.

ويتسلح منتخب إيطاليا بعامل الأرض، لإسقاط منتخب تركيا، وقطع أولى خطوات التأهل إلى الدور المقبل، من بطولة يوور 2020.

ويعد منتخب إيطاليا رابع أكثر المنتخبات مشاركة في المسابقة القارية، بالتساوي مع إنجلترا وفرنسا .

وحصل منتخب إيطاليا على العلامة الكاملة في تصفيات يورو 2020، حيث لعب 10 مباريات وحقق 30 نقطة في صدارة المجموعة العاشرة.

على الجانب الآخر يطمح منتخب تركيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام إيطاليا في لقاء الليلة، تمنحه دفعة قوية، للقتال في باقي مباريات المجموعة، من أجل عبور دور المجموعات.

وتضم المجموعة الأولى في بطولة يوور 2020، كلا من إيطاليا وتركيا وويلز وسويسرا.

وتقام بطولة يورو 2020 في الفترة، من 11 يونيو حتى 11 يوليو 2021، بمشاركة 24 منتخبا، في 11 دولة أوروبية، احتفالا بمرور 60 عاما على تنظيم النسخة الأولى من يورو، إذ ستقام المباريات في أمستردام «هولندا»، باكو «أذربيجان»، بلباو «إسبانيا»، بوخارست «رومانيا»، بودابست «المجر»، كوبنهاجن «الدنمارك»، جلاسكو «اسكتلندا»، ميونخ «ألمانيا»، بطرسبورج «روسيا»، روما الإيطالية، التي تستضيف المباراة الافتتاحية، ولندن، عاصمة إنجلترا، التي من المنتظر أن تستضيف مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية على ملعب ويمبلي.

يذكر أن بطولة يورو 2020، كان من المقرر إقامتها في شهر يونيو من العام الماضي، لكنها تأجلت، بسبب فيروس كورونا.