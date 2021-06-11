استعدادا لعبور المانش .. دولفين مصر يجري تدريبه الأخير ببحيرة التمساح

أجري السباح العالمي "سيد الباروكي " ، اليوم الجمعة، تدريبه الأخير ببحيرة التمساح، والذي عبر من خلاله المجرى الملاحي" لقناة السويس "، قبل قيامه بعبور المانش إنجلترا في ٣٠ يونيو الجاري، وتحقيق الأرقام القياسية.

صرح الباروكي، أنه يخطط ليكون أول سباح في العالم يعبر المانش " إنجلترا"، بزعانف "المونو " حيث يجرى تلك المحاولة في الفترة من 27 من شهر يونيو الجارى وحتى الأول من الشهر المقبل.

لقب الباروكي بالدولفين الحديدي، الرجل الدولفين، دولفين مصر، تمساح مصر.

أضاف " تمساح مصر": أن فكرة عبوره المانش جاءت من منطلق حبه للتفرد والتميز حيث أحب أن يكون هو أول سباح " مونو " في العالم والتاريخ يعبر بحر " المانش " ذلك البحر الأكثر خطورة وصعوبة على السباحين بسبب تياراته المعاكسة والشديدة وبرودة مياهه والتي تجعل عملية السباحة أصعب.









وتعد زعانف " المونو " من أصعب أنواع السباحة لأنها تعتمد على عضلتين في الجسم فقط بخلاف أنواع السباحة التي تعتمد على تحريك كافة أعضاء الجسد.













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