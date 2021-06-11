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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الشباب يواصل تدريباته استعداداً للمشاركة في كأس العرب

منتخب الشباب
منتخب الشباب

يواصل منتخب الشباب مواليد 2003 معسكره التدريبي استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العرب للشباب.

وتستضيف الملاعب المصرية منافسات كأس العرب للشباب  مواليد 2003 على مدار الفترة من 17 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين.

ويستمر معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2003 حتى يوم الاربعاء المقبل على أن يعقبه المشاركة ضمن منافسات كأس العرب للشباب فى القاهرة.

 

وأرسلت اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة العديد من الخطابات إلى الأندية من أجل استدعاء اللاعبين الذين تقرر ضمهم إلى معسكر منتخب الشباب وجاء أبرزهم لاعب نادى كابسي نور فتحي.

 

وشددت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة على اللاعبين الذين تم استدعائهم ضرورة إحضار شهادة ميلاد مميكنة إضافة إلى الخضوع لإختبار خاص بتحديد أعمار اللاعبين تفاديا لتكرار وقائع التزوير الذى حدث فيما سبق فى منتخب مصر مواليد 2006 بقيادة مؤمن سليمان.

 

واستدعى فى وقت سابق محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2003 خلال شهر فبراير الماضي  50 لاعبًا جديدا للمعسكر الفراعنة الصغار للخضوع للاختبار والتقييم فى المعسكر التدريبي على الملعب الفرعي بإستاد القاهرة الدولي من أجل الوصول إلى التشكيلة الأساسية التي سيتم الاعتماد عليها خلال المباريات الرسمية ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا وكأس العالم 2023 في إندونيسيا.

 

وتستضيف ملاعب مصر خلال الفترة من 20 يونيو إلى 6 يوليو المقبلين بطولة كأس العرب للشباب بمشاركة 16 فريقا مقسمة إلى أربع مجموعات.

 

وأجريت مؤخراً مراسم قرعة  كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما على هامش اقامة المباراة النهائية لكأس العرب للصالات.

 

ومن المقرر أن تقام كأس العرب للشباب التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بمصر خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 6 يوليو المقبلين.

 


وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب للشباب عن المجموعات الآتية:

المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر

المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي

المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر

المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية ومنتخب رابع يحدد لاحقا

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية بين منتخبي مصر والنيجر يوم 20 يونيو المقبل.

يذكر أن منتخب السنغال توج بلقب النسخة الماضية، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 منتخبا.

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