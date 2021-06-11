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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

ينقل التلفزيون المصري  شعائر صلاة الجمعة  اليوم، من رحاب مسجد النور  بحي العباسية بمحافظة القاهرة علي شاشه القناة الأولي ، والمصرية وبعض القنوات الخاصة وأثير موجات الإذاعة المصرية

يتلو قرآن الجمعة القارئ الشيخ  محمد محروس طلبة ، وينقلها من الإذاعة الخارجية جمال عبدالكريم الماحي، و المخرج المنفذ جمال السعيد.

موضوع خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف


حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم،  لتكون تحت عنوان: ”المفهوم الأوسع للصدقة“، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

نص خطبة الجمعة


نشرت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة  عبر موقعها الرسمي وجاء فيها: «الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه العزيز: «إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم»، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإن الإسلام دين البذل والعطاء، أمر بالصدقة وجعلها من أجل الطاعات وأعظم القربات، ووعد المتصدقين بالأجر العظيم، حيث يقول «عز وجل»: «آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، ويقول تعالى: «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، ويقول نبينا «صلى الله عليه وسلم»: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا أخذها الرحمن بيمينه، وأن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل».

صلاة الجمعة مسجد النور خطبة الجمعة الأوقاف التلفزيون المصري

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