مصرع 19 وإصابة 50 شخصًا على الأقل في انقلاب حافلة بباكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الجمعة، مصرع 19 شخصًا وإصابة 50 آخرين على الأقل في انقلاب حافلة جنوب غربي باكستان.

وقالت الشرطة الباكستانية، إن الحافلة كانت تقل زوارًا لضريح ديني جنوب غربي باكستان، وانقلبت بسبب السرعة.

وكانت الحافلة تسير في بلدة خوزدار النائية، في إقليم بلوشيستان، عندما انقلبت، طبقاً لما قاله ضابط الشرطة، عمر حياة، وتم نقل 50 شخصاً على الأقل، معظمهم في حالة حرجة، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف حياة: “ربما ترتفع حصيلة القتلى”.

وتشير إحصائيات حكومية إلى أن الحوادث الناجمة عن الطرق السيئة وسوء صيانة المركبات ونظام السلامة المروري دون المستوى، تسفر عن آلاف الوفيات في باكستان سنوياً.