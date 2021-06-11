انطلاق القوافل الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف بالإسكندرية اليوم

استقبل اللواء محمد الشريف، ، محافظ الإسكندرية، كلا من: الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمقر المحافظة، لاطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف.

قافلة الأزهر والأوقاف الدعوية إلى الإسكندرية

وانطلقت قافلة الأزهر الدعوية المشتركة مع وزارة الأوقاف إلى محافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، يرافقهم وفدا من قيادات الأزهر والأوقاف.

ومن المقرر أن تبدأ القافلة عملها بلقاء اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ثم تنطلق القافلة بعد ذلك إلى 15 مسجدًا من المساجد الكبرى بالمحافظة، كما تنظم لقاءً مشتركًا بين أعضاء القافلة يحضره عدد كبير من أئمة وواعظات المحافظة بمعسكر أبو بكر الصديق لمناقشة العديد من القضايا الملحة.

تهدف القافلة إلى الوصول بالفكر الوسطي الصحيح إلى كل أبناء مصر في مدنها وقراها و رجالها ونسائها وشبابها، ورفع وعي الأئمة والوعاظ وإدراكهم لأهم المشكلات المجتمعية، وتدريبهم على المشاركة في صياغة حلول لتلك المشكلات وتقديمها للمجتمع بشكل يسهل فهمه والتعامل معه.

يأتي ذلك في إطار دور الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف في نشر الفكر الديني الوسطي المستنير، و مجابهة الأفكار المتطرفة، والعمل على دحضها بالمناقشة والحوار بين العلماء والمواطنين على أرض الواقع.

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